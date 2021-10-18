"Он себя раскручивал": Шлеменко объяснил, почему Гусейнов играл на публику во время поединка
По словам бывшего чемпиона Bellator в среднем весе, он несколько раз обращался к рефери с просьбой прекратить клинч.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, что Артур Гусейнов пытался раскрутить себя в их поединке. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".
Накануне Шлеменко единогласным решением судей одержал победу над Гусейновым в главном бою промоушена Eagle FC 42. Бой состоялся в Красной Поляне в Сочи.
"Пытался ли он играть на публику, стоя в клинче? Мне странно делать какие-то выводы за Артура. Получается, он говорит одно, делает другое. Может быть, он себя раскручивал. По клинчу хочу сказать тем людям, которые, может быть, предъявляют претензии. Поймите, клинчи должен разнимать рефери. А он не разнимал. Я ему сколько раз говорил: "Разними, давай разойдёмся", — заявил Шлеменко.
После оглашения судейского решения Гусейнов улыбнулся и всплеснул руками. Таким образом он выразил недовольство решением арбитров по итогам поединка.
Теперь на счету Шлеменко 61 победа и 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и 11 поражений.
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