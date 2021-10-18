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"Он себя раскручивал": Шлеменко объяснил, почему Гусейнов играл на публику во время поединка

По словам бывшего чемпиона Bellator в среднем весе, он несколько раз обращался к рефери с просьбой прекратить клинч.

18 октября, 09:08
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, что Артур Гусейнов пытался раскрутить себя в их поединке. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

Накануне Шлеменко единогласным решением судей одержал победу над Гусейновым в главном бою промоушена Eagle FC 42. Бой состоялся в Красной Поляне в Сочи.

"Пытался ли он играть на публику, стоя в клинче? Мне странно делать какие-то выводы за Артура. Получается, он говорит одно, делает другое. Может быть, он себя раскручивал. По клинчу хочу сказать тем людям, которые, может быть, предъявляют претензии. Поймите, клинчи должен разнимать рефери. А он не разнимал. Я ему сколько раз говорил: "Разними, давай разойдёмся", заявил Шлеменко.

"Мы повторим": Гусейнов объяснил причину поражения от Шлеменко и потребовал реванша

"Мы повторим": Гусейнов объяснил причину поражения от Шлеменко и потребовал реванша

После оглашения судейского решения Гусейнов улыбнулся и всплеснул руками. Таким образом он выразил недовольство решением арбитров по итогам поединка.

Теперь на счету Шлеменко 61 победа и 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и 11 поражений.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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