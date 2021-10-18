Жамнов в конце октября отправится в Америку для общения с игроками из НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объявил, что в конце октября отправится в США и Канаду для личных встреч с отечественными игроками НХЛ.

"В конце октября лечу в Северную Америку, по телефону я уже говорил с ребятами, но надо увидеться вживую и показать все наши схемы, чтобы они понимали, что от них будет требоваться", — отметил Жамнов на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что у игроков из КХЛ остаётся возможность попасть на Олимпийские игры, даже несмотря на конкуренции со стороны хоккеистов североамериканских клубов. Всех возможных кандидатов в национальную команду будут просматривать на Кубке Первого канала в Москве.