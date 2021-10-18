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Жамнов в конце октября отправится в Америку для общения с игроками из НХЛ

Он также отметил, что всех возможных кандидатов на попадание в национальную команду будут просматривать на Кубке Первого канала.

18 октября, 09:45
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объявил, что в конце октября отправится в США и Канаду для личных встреч с отечественными игроками НХЛ.

"В конце октября лечу в Северную Америку, по телефону я уже говорил с ребятами, но надо увидеться вживую и показать все наши схемы, чтобы они понимали, что от них будет требоваться", — отметил Жамнов на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что у игроков из КХЛ остаётся возможность попасть на Олимпийские игры, даже несмотря на конкуренции со стороны хоккеистов североамериканских клубов. Всех возможных кандидатов в национальную команду будут просматривать на Кубке Первого канала в Москве.

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Ранее Лайф сообщал, что в тренерский штаб сборной России по хоккею, который возглавляет Алексей Жамнов, вошли Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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