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"На лавке его не будет точно": Жамнов объяснил роль Знарока в сборной России по хоккею

Ранее стало известно, что он не вошёл в тренерский штаб национальной команды на ближайшие Олимпийские игры.

18 октября, 09:22
<p>Фото © Andre Ringuette / World Cup of Hockey via Getty Image</p>

Фото © Andre Ringuette / World Cup of Hockey via Getty Image

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил, в каком статусе в национальной команде будет присутствовать её бывший наставник Олег Знарок.

"Я встречался со Знароком, у нас нормальные рабочие отношения. На лавке его точно не будет. Как консультант он нам поможет — у Знарока есть контракт с ФХР", — отметил Жамнов.

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Ранее Лайф сообщал, что в тренерский штаб сборной России по хоккею, который возглавляет Алексей Жамнов, вошли Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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