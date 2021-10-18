"На лавке его не будет точно": Жамнов объяснил роль Знарока в сборной России по хоккею
Ранее стало известно, что он не вошёл в тренерский штаб национальной команды на ближайшие Олимпийские игры.
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил, в каком статусе в национальной команде будет присутствовать её бывший наставник Олег Знарок.
"Я встречался со Знароком, у нас нормальные рабочие отношения. На лавке его точно не будет. Как консультант он нам поможет — у Знарока есть контракт с ФХР", — отметил Жамнов.
Ранее Лайф сообщал, что в тренерский штаб сборной России по хоккею, который возглавляет Алексей Жамнов, вошли Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.
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