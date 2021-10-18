В Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр 2022 года

В Древней Олимпии зажжён огонь зимних Олимпийских игр 2022 года, которые состоятся в феврале в Пекине. По традиции церемония прошла в древнем храме Геры. Факел загорелся от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.

Мероприятие прошло в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, главы МОК Томаса Баха, представителей оргкомитета "Пекин-2022" и других официальных лиц. Из-за пандемии коронавируса зрителей на церемонию не допустили.

Во вторник, 19 октября, олимпийский огонь будет передан китайской делегации. Мероприятие состоится на стадионе "Панатинаикос" в Афинах.