Российского арбитра Карасёва назначили на матч Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Янг Бойз"

Встреча состоится 20 октября в Берне. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч третьего тура Лиги чемпионов между швейцарским "Янг Бойз" и испанским "Вильярреалом". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в среду, 20 октября, в Берне на стадионе "Ванкдорф". Начало игры в 22:00 по московскому времени.

На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Алексей Кульбаков из Белоруссии. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать россиянин Виталий Мешков и его ассистент Крис Кавана из Англии.