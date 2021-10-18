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Российского арбитра Карасёва назначили на матч Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Янг Бойз"

Встреча состоится 20 октября в Берне. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

18 октября, 09:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CShr6ojDSXx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">refkarasev79</a></p>

Фото © Instagram / refkarasev79

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч третьего тура Лиги чемпионов между швейцарским "Янг Бойз" и испанским "Вильярреалом". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в среду, 20 октября, в Берне на стадионе "Ванкдорф". Начало игры в 22:00 по московскому времени.

На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Алексей Кульбаков из Белоруссии. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать россиянин Виталий Мешков и его ассистент Крис Кавана из Англии.

Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч между "Зенитом" и "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч между "Зенитом" и "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Летом Карасёв работал на трёх матчах Евро-2020. Он обслуживал встречи группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2). Кроме того, россиянин судил матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти 6:5) и полуфинал Лиги наций Италия – Испания (1:2).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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