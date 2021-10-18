Российского арбитра Карасёва назначили на матч Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Янг Бойз"
Встреча состоится 20 октября в Берне. Начало игры в 22:00 по московскому времени.
Фото © Instagram / refkarasev79
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч третьего тура Лиги чемпионов между швейцарским "Янг Бойз" и испанским "Вильярреалом". Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Встреча пройдёт в среду, 20 октября, в Берне на стадионе "Ванкдорф". Начало игры в 22:00 по московскому времени.
На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Алексей Кульбаков из Белоруссии. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать россиянин Виталий Мешков и его ассистент Крис Кавана из Англии.
Летом Карасёв работал на трёх матчах Евро-2020. Он обслуживал встречи группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2). Кроме того, россиянин судил матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти 6:5) и полуфинал Лиги наций Италия – Испания (1:2).
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