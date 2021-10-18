Обязательную вакцинацию для некоторых граждан ввели в Калужской области
Согласно постановлению, прививку должны сделать не менее 80% сотрудников коллективов сфер образования, культуры, промышленности, услуг с учётом переболевших за последние шесть месяцев.
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В Калужской области из-за обострения ситуации с коронавирусом для ряда категорий граждан ввели обязательную вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг, с учётом переболевших за последние шесть месяцев, должно быть привито. Такое постановление в понедельник озвучил на заседании правительства губернатор Владислав Шапша", — указано в релизе.
При этом уточняется, что коллективный иммунитет среди работников вышеперечисленных сфер должен быть достигнут не позднее 18 декабря. К слову, на данный момент прививку от коронавирусной инфекции сделало 318 тысяч жителей региона при населении чуть более миллиона человек.
Ранее Лайф выяснял, когда можно лишиться работы за отказ от прививки "Спутник V", почему в каких-то компаниях в трудовой договор стали вносить пункт об обязательной вакцинации и может ли отказ от прививки служить причиной расторжения трудового договора.
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