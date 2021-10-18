Обязательную вакцинацию для некоторых граждан ввели в Калужской области

В Калужской области из-за обострения ситуации с коронавирусом для ряда категорий граждан ввели обязательную вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг, с учётом переболевших за последние шесть месяцев, должно быть привито. Такое постановление в понедельник озвучил на заседании правительства губернатор Владислав Шапша", — указано в релизе.

При этом уточняется, что коллективный иммунитет среди работников вышеперечисленных сфер должен быть достигнут не позднее 18 декабря. К слову, на данный момент прививку от коронавирусной инфекции сделало 318 тысяч жителей региона при населении чуть более миллиона человек.