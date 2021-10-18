В России суточное число летальных исходов ковида держится на уровне около 1000
Антирекорд был зафиксирован 16 октября, когда скончалось 1002 человека. Вчера и сегодня количество смертей несколько уменьшилось.
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В России за прошедшие сутки зарегистрировали 998 летальных исходов коронавируса, общее число смертей пациентов с CoViD-19 за всё время пандемии достигло 224 310. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
Отметим, что накануне, 17 октября, было зафиксировано 997 летальных исходов, а днём ранее, 16 октября, был установлен антирекорд по смертности — скончалось 1002 человека.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили причины рекордной заболеваемости ковидом. Если раньше пациент мог заразить двух-трёх человек, то сейчас число вторичных случаев передачи инфекции возрастает до пяти-шести.
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