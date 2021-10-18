В России суточное число летальных исходов ковида держится на уровне около 1000

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 998 летальных исходов коронавируса, общее число смертей пациентов с CoViD-19 за всё время пандемии достигло 224 310. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отметим, что накануне, 17 октября, было зафиксировано 997 летальных исходов, а днём ранее, 16 октября, был установлен антирекорд по смертности — скончалось 1002 человека.