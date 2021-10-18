Число случаев ковида с начала пандемии в России превысило 8 млн

Число случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровело 7 017 055 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки же выявили 34 325 новых случаев — это новый максимум с начала эпидемии, умерло 998 пациентов, полностью выздоровел 16 431 человек.