Число случаев ковида с начала пандемии в России превысило 8 млн
За сутки же выявили 34 325 новых заболевших, а умерло 998 пациентов.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Число случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровело 7 017 055 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
За сутки же выявили 34 325 новых случаев — это новый максимум с начала эпидемии, умерло 998 пациентов, полностью выздоровел 16 431 человек.
Иммунолог Николай Крючков прогнозирует, что в ближайшие месяцы заметного снижения заболеваемости коронавирусом не будет, поэтому текущая волна в России продлится как минимум до весны. При этом во второй половине ноября он предсказывает стабилизацию ситуации.
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