В Госдуме сочли прекрасным решением увеличение размера пособия по уходу за ребёнком

За счёт индексации выплат повысится уровень жизни, россияне будут мотивированы на рост числа детей в семьях, считает парламентарий.

Увеличение максимального размера пособия по уходу за ребёнком в России, которое планируется с февраля 2022 года, — это хорошее решение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

"Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счёт дополнительной поддержки государства", — приводит его слова RT.

Парламентарий уточнил, что это решение повышает уровень жизни и мотивирует на увеличение числа детей в семьях с учётом материнского капитала, "позволяет иметь будущее". Фёдоров заключил, что это прекрасное решение.