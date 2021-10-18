Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2021, 11:14
3057

В Госдуме сочли прекрасным решением увеличение размера пособия по уходу за ребёнком

Фото © Pexels

Фото © Pexels

За счёт индексации выплат повысится уровень жизни, россияне будут мотивированы на рост числа детей в семьях, считает парламентарий.

Увеличение максимального размера пособия по уходу за ребёнком в России, которое планируется с февраля 2022 года, — это хорошее решение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

"Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счёт дополнительной поддержки государства", — приводит его слова RT.

Детский омбудсмен рассказала, какие выплаты в России полагаются отцам
Детский омбудсмен рассказала, какие выплаты в России полагаются отцам

Парламентарий уточнил, что это решение повышает уровень жизни и мотивирует на увеличение числа детей в семьях с учётом материнского капитала, "позволяет иметь будущее". Фёдоров заключил, что это прекрасное решение.

Напомним, согласно данным Счётной палаты, максимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком в России с февраля 2022 года составит 31 282 рубля, а минимальный — 7493 рубля. Таким образом, рост размера пособия составит 5,8%.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Госдума
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar