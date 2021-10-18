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В Госдуме сочли прекрасным решением увеличение размера пособия по уходу за ребёнком

За счёт индексации выплат повысится уровень жизни, россияне будут мотивированы на рост числа детей в семьях, считает парламентарий.

18 октября, 08:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Увеличение максимального размера пособия по уходу за ребёнком в России, которое планируется с февраля 2022 года, — это хорошее решение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

"Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счёт дополнительной поддержки государства", — приводит его слова RT.

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Парламентарий уточнил, что это решение повышает уровень жизни и мотивирует на увеличение числа детей в семьях с учётом материнского капитала, "позволяет иметь будущее". Фёдоров заключил, что это прекрасное решение.

Напомним, согласно данным Счётной палаты, максимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком в России с февраля 2022 года составит 31 282 рубля, а минимальный — 7493 рубля. Таким образом, рост размера пособия составит 5,8%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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