В Госдуме сочли прекрасным решением увеличение размера пособия по уходу за ребёнком
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За счёт индексации выплат повысится уровень жизни, россияне будут мотивированы на рост числа детей в семьях, считает парламентарий.
Увеличение максимального размера пособия по уходу за ребёнком в России, которое планируется с февраля 2022 года, — это хорошее решение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
"Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счёт дополнительной поддержки государства", — приводит его слова RT.
Парламентарий уточнил, что это решение повышает уровень жизни и мотивирует на увеличение числа детей в семьях с учётом материнского капитала, "позволяет иметь будущее". Фёдоров заключил, что это прекрасное решение.
Напомним, согласно данным Счётной палаты, максимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком в России с февраля 2022 года составит 31 282 рубля, а минимальный — 7493 рубля. Таким образом, рост размера пособия составит 5,8%.