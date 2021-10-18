Орудовавшего с 90-х тулунского маньяка приговорили к 24 годам заключения

Суд в Иркутской области вынес приговор жителю Тулуна, которому вменяли убийства и изнасилования женщин в период с 1992 по 2019 год. Об это сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

"Мужчина признан виновным в совершении преступлений. <...> Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", — отмечается в релизе.

Злоумышленника обвиняли в двух убийствах, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Найти маньяка удалось лишь в январе 2019 года, а в июне 2020 года ему было предъявлено окончательное обвинение. Отметим, что на момент задержания маньяка потерпевшими по делу проходили 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних, однако позже следователи установили ещё 13 жертв. Правоохранители выяснили, что преступник, угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места в Тулуне, насиловал их и забирал личные ценные вещи.