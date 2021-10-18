Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе под Пермью

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы в школе посёлка Сарс под Пермью. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас устанавливаются мотивы шестиклассника, открывшего огонь, а также обстоятельства, при которых подросток смог получить доступ к оружию. Правоохранители исследуют условия его хранения, а также дадут оценку своевременности и качеству проверки соответствующими органами. Кроме того, следователи изучат качество охраны образовательного учреждения и дадут оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц, допустивших вооружённого школьника на территорию учебного заведения.