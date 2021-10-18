Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе под Пермью
Правоохранители установят условия хранения оружия и то, как подросток смог получить к нему доступ, а также каким образом сотрудники учебного заведения допустили вооружённого парня на территорию.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Два уголовных дела возбуждены после стрельбы в школе посёлка Сарс под Пермью. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
Отмечается, что следователи начали расследование по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Сейчас устанавливаются мотивы шестиклассника, открывшего огонь, а также обстоятельства, при которых подросток смог получить доступ к оружию. Правоохранители исследуют условия его хранения, а также дадут оценку своевременности и качеству проверки соответствующими органами. Кроме того, следователи изучат качество охраны образовательного учреждения и дадут оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц, допустивших вооружённого школьника на территорию учебного заведения.
По уголовным делам проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела взято следственным управлением на особый контроль.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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