Детей закрыли в классах: Ученики школы под Пермью рассказали, что происходило во время стрельбы
По последним данным регионального Минздрава, в результате инцидента всё-таки есть один пострадавший — ребёнка оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Фото © Pixabay
Учеников школы в посёлке Сарс под Пермью эвакуировали из учебного заведения сразу же после начала стрельбы, которую устроил 12-летний мальчик. При этом часть ребят педагоги заперли в классах, рассказала одна из учащихся школы.
"Как только произошёл выстрел, нас экстренно эвакуировали и отправили домой. Некоторых учеников закрыли в классах", — передаёт Ura.ru её слова.
По словам другой школьницы, сейчас большинство учеников уже находится дома. Однако в школе по-прежнему осталась часть ребят.
По последним данным регионального Минздрава, в результате инцидента всё-таки есть один пострадавший — школьника оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. К счастью, ребёнок отделался ссадинами, сейчас он находится дома.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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