Учеников школы в посёлке Сарс под Пермью эвакуировали из учебного заведения сразу же после начала стрельбы, которую устроил 12-летний мальчик. При этом часть ребят педагоги заперли в классах, рассказала одна из учащихся школы.

"Как только произошёл выстрел, нас экстренно эвакуировали и отправили домой. Некоторых учеников закрыли в классах", — передаёт Ura.ru её слова.

По словам другой школьницы, сейчас большинство учеников уже находится дома. Однако в школе по-прежнему осталась часть ребят.