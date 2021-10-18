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МВД подтвердило факт стрельбы в школе под Пермью

Злоумышленник задержан, полицейские выясняют, чем он руководствовался и где взял оружие.

18 октября, 04:28

Фото © wikipedia.org

ГУ МВД РФ по Пермскому краю подтвердило, что подросток в школе под Пермью открыл стрельбу. В ведомстве отметили, что он задержан, никто не пострадал. Выстрелы были в стену и потолок.

"Сегодня около 8:00 (06:00 мск. — Прим. ред.) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвёл два выстрела из оружия в стену и потолок", — говорится в сообщении ведомства.

Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Задержан ученик шестого класса этой школы. Полицейские выясняют мотивы его поступка, а также откуда у него оружие. Как сообщал ранее Лайф, школьник мог принести его из дома.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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