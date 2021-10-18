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Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работает полиция.

18 октября, 04:02
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе. По информации Лайфа, это случилось в 15-м микрорайоне посёлка Сарс.

Сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. Никто не пострадал, он задержан. Учеников пока распустили.

Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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