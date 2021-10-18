Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе. По информации Лайфа, это случилось в 15-м микрорайоне посёлка Сарс.

Сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. Никто не пострадал, он задержан. Учеников пока распустили.