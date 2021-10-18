Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работает полиция.
Фото © Pixabay
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе. По информации Лайфа, это случилось в 15-м микрорайоне посёлка Сарс.
Сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. Никто не пострадал, он задержан. Учеников пока распустили.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества.
Комментариев: 0