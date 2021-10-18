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В Амурской области обгорел памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Не исключается и версия поджога. Полиция начала поиск тех, кто может быть причастен к этому.

18 октября, 03:57
<p>Фото © <a href="https://2x2.su/news/accident/v-posyelke-erofey-pavlovich-neizvestnye-podozhgli-pamyatnik-uchastnikam-velikoy-otechestvennoy-voyny.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2x2.su</a></p>

Фото © 2x2.su

В посёлке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Причину возгорания устанавливают теперь правоохранительные органы.

В Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Фото © 2x2.su

В Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Фото © 2x2.su

"На место выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, возможно, причастные к произошедшему", — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы УМВД России по Амурской области.

Как сообщают читатели местного портала 2x2.su, монумент почти полностью покрылся копотью. Жители высказывают своё негодование: "Посягают на святое", "Ничего святого! Наказать родителей за воспитание. Явно не взрослые", "Это преступление, и никто не должен остаться безнаказанным!".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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