В Амурской области обгорел памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Не исключается и версия поджога. Полиция начала поиск тех, кто может быть причастен к этому.
Фото © 2x2.su
В посёлке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Причину возгорания устанавливают теперь правоохранительные органы.
В Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Фото © 2x2.su
"На место выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, возможно, причастные к произошедшему", — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы УМВД России по Амурской области.
Как сообщают читатели местного портала 2x2.su, монумент почти полностью покрылся копотью. Жители высказывают своё негодование: "Посягают на святое", "Ничего святого! Наказать родителей за воспитание. Явно не взрослые", "Это преступление, и никто не должен остаться безнаказанным!".
Ранее Лайф сообщал, что в Таллине вандалы осквернили памятник воинам-афганцам. Посольство РФ отметило, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
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