В Амурской области обгорел памятник погибшим в Великой Отечественной войне

В посёлке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Причину возгорания устанавливают теперь правоохранительные органы.

В Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Фото © 2x2.su

"На место выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, возможно, причастные к произошедшему", — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы УМВД России по Амурской области.

Как сообщают читатели местного портала 2x2.su, монумент почти полностью покрылся копотью. Жители высказывают своё негодование: "Посягают на святое", "Ничего святого! Наказать родителей за воспитание. Явно не взрослые", "Это преступление, и никто не должен остаться безнаказанным!".