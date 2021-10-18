Умерла 92-летняя монахиня, осуждённая за проникновение на ядерный объект

Католическая монахиня, борец за мир Меган Райс, которая провела два года в американской федеральной тюрьме, умерла от сердечной недостаточности в возрасте 92 лет. Женщина была осуждена за проникновение на территорию военно-промышленного ядерного комплекса в Ок-Ридже (штат Теннесси), США.

Райс и двое её сообщников перерезали проволоку и проникли на охраняемую территорию. Там они исписали антивоенными лозунгами стену ядерного комплекса. При появлении охраны все трое без сопротивления сдались. На суде она заявила, что жалеет только об одном — что не сделала этого раньше. Райс просила заменить ей срок на пожизненное. Этот инцидент вызвал серьёзные опасения за безопасность ядерных объектов США. После происшествия комплекс в Ок-Ридже закрыли, а некоторых сотрудников, отвечавших за охрану, уволили. На этом комплексе были изготовлены, в частности, заряды для бомб, сброшенных в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки.