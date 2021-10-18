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Генсек ООН назвал одну из причин появления новых штаммов коронавируса

Глава международной организации призвал страны к скоординированному и равному подходу к борьбе с пандемией.

18 октября, 03:12
<p>Антониу Гутерриш. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Guterres#/media/File:Ant%C3%B3nio_Guterres_2012.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Википедия</a></p>

Антониу Гутерриш. Фото © Википедия

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что одна из причин появления новых штаммов коронавируса — неравномерное распределение вакцин в мире.

"Неравенство вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам CoViD-19, обрекая мир на ещё большие жертвы и продолжая экономический спад", — говорится в публикации Гутерриша в "Твиттере".

"Это ошеломляющая цифра". Генсек ООН ужаснулся миллиону жертв пандемии

"Это ошеломляющая цифра". Генсек ООН ужаснулся миллиону жертв пандемии

По мнению главы международной организации, миру нужен скоординированный и равный подход, иначе не будет устойчивого сокращения числа случаев инфицирования коронавирусом ни в одной стране.

Как рассказывал Лайф, накануне в России было выявлено максимальное с начала пандемии число случаев ковида за сутки. В то же время прекратился рост числа умерших от инфекции.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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