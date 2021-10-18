Генсек ООН назвал одну из причин появления новых штаммов коронавируса

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что одна из причин появления новых штаммов коронавируса — неравномерное распределение вакцин в мире.

"Неравенство вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам CoViD-19, обрекая мир на ещё большие жертвы и продолжая экономический спад", — говорится в публикации Гутерриша в "Твиттере".