Генсек ООН назвал одну из причин появления новых штаммов коронавируса
Глава международной организации призвал страны к скоординированному и равному подходу к борьбе с пандемией.
Антониу Гутерриш. Фото © Википедия
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что одна из причин появления новых штаммов коронавируса — неравномерное распределение вакцин в мире.
"Неравенство вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам CoViD-19, обрекая мир на ещё большие жертвы и продолжая экономический спад", — говорится в публикации Гутерриша в "Твиттере".
По мнению главы международной организации, миру нужен скоординированный и равный подход, иначе не будет устойчивого сокращения числа случаев инфицирования коронавирусом ни в одной стране.
Как рассказывал Лайф, накануне в России было выявлено максимальное с начала пандемии число случаев ковида за сутки. В то же время прекратился рост числа умерших от инфекции.
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