Глава Пентагона прибыл в Грузию и заявил о готовности усилить её оборону
В программе этого европейского турне американского министра также посещение Киева и Брюсселя.
Глава Пентагона прибыл с рабочим визитом в Грузию. Видео © Twitter / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Грузию с рабочим визитом и уже успел сделать ряд заявлений. Видео прибытия министра опубликовано в официальном аккаунте военного ведомства в "Твиттере".
"Соединённые Штаты полны решимости помочь Грузии в укреплении её обороноспособности и продвижении её евроатлантической интеграции, и я с нетерпением жду своих встреч здесь", — приводит пресс-служба Пентагона слова Ллойда Остина.
Как рассказывал Лайф, ранее была анонсирована поездка главы Пентагона также на Украину. Для главы американского оборонного ведомства это будет полноценное европейское турне с последующим посещением и Брюсселя. А позже стало известно, что Ллойд Остин планирует подтвердить, что для Киева и Тбилиси двери НАТО открыты.
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