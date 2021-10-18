Глава Пентагона прибыл в Грузию и заявил о готовности усилить её оборону

Глава Пентагона прибыл с рабочим визитом в Грузию. Видео © Twitter / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Грузию с рабочим визитом и уже успел сделать ряд заявлений. Видео прибытия министра опубликовано в официальном аккаунте военного ведомства в "Твиттере".

"Соединённые Штаты полны решимости помочь Грузии в укреплении её обороноспособности и продвижении её евроатлантической интеграции, и я с нетерпением жду своих встреч здесь", — приводит пресс-служба Пентагона слова Ллойда Остина.