Диетолог назвала пять вредных для завтрака продуктов
Среди них привычные для утреннего рациона каши и соки. Кандидат медицинских наук призывает ими не злоупотреблять.
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Очень вредное для завтрака блюдо — быстро завариваемые каши, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Они и готовятся за считаные минуты, и так же быстро повышают уровень сахара в крови. Организм в ответ выбрасывает инсулин — и в результате ни пользы от съеденного, ни гормона для глюкозы в крови. Также специалист советует не пить с утра фреши.
"На самом деле фрукты [в соках и смузи] содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — рассказала Кононенко в интервью 5-tv.ru.
В чёрный список также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, а также бутерброды, тосты с джемом или нутеллой. По словам диетолога, всё это приводит к ожирению из-за большого содержания сахара.
Ранее Лайф писал, что другой врач объяснила, почему вредно есть овсянку каждый день. Она порекомендовала употреблять кашу не чаще двух-трёх раз в неделю и предложила альтернативные варианты привычному завтраку.
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