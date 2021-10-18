НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Диетолог назвала пять вредных для завтрака продуктов

Среди них привычные для утреннего рациона каши и соки. Кандидат медицинских наук призывает ими не злоупотреблять.

18 октября, 03:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Очень вредное для завтрака блюдо — быстро завариваемые каши, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Они и готовятся за считаные минуты, и так же быстро повышают уровень сахара в крови. Организм в ответ выбрасывает инсулин — и в результате ни пользы от съеденного, ни гормона для глюкозы в крови. Также специалист советует не пить с утра фреши.

"На самом деле фрукты [в соках и смузи] содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — рассказала Кононенко в интервью 5-tv.ru.

В чёрный список также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, а также бутерброды, тосты с джемом или нутеллой. По словам диетолога, всё это приводит к ожирению из-за большого содержания сахара.

Диетолог объяснила, можно ли пить молоко каждый день

Диетолог объяснила, можно ли пить молоко каждый день

Ранее Лайф писал, что другой врач объяснила, почему вредно есть овсянку каждый день. Она порекомендовала употреблять кашу не чаще двух-трёх раз в неделю и предложила альтернативные варианты привычному завтраку.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1