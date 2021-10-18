Диетолог назвала пять вредных для завтрака продуктов

Очень вредное для завтрака блюдо — быстро завариваемые каши, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Они и готовятся за считаные минуты, и так же быстро повышают уровень сахара в крови. Организм в ответ выбрасывает инсулин — и в результате ни пользы от съеденного, ни гормона для глюкозы в крови. Также специалист советует не пить с утра фреши.

"На самом деле фрукты [в соках и смузи] содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — рассказала Кононенко в интервью 5-tv.ru.

В чёрный список также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, а также бутерброды, тосты с джемом или нутеллой. По словам диетолога, всё это приводит к ожирению из-за большого содержания сахара.