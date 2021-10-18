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WP: Некоторые союзники США стали настороженно относиться к Байдену

В ходе предвыборной кампании он обещал восстановить доверие к США, однако на деле с этим есть проблемы.

18 октября, 03:53
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/193049232763928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House

Власти целого ряда государств, которые считаются союзниками США, стали настороженно относиться к шагам президента Штатов Джо Байдена на международной арене. Об этом пишет The Washington Post, приводя цитаты целого ряда официальных лиц.

Газета упоминает в том числе очень быстрый вывод войск США из Афганистана, натянутые отношения с Францией из-за лишения её австралийского контракта по подлодкам. Байдену вменяют в вину то, что он подрывает ведущую позицию Америки в мире, работает против доверительных отношений, которые якобы были подорваны Трампом и которые нынешний президент во время предвыборной кампании обещал восстанавливать.

В американской администрации же болезненно реагируют на сравнение Байдена с Трампом.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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