WP: Некоторые союзники США стали настороженно относиться к Байдену

Газета упоминает в том числе очень быстрый вывод войск США из Афганистана, натянутые отношения с Францией из-за лишения её австралийского контракта по подлодкам. Байдену вменяют в вину то, что он подрывает ведущую позицию Америки в мире, работает против доверительных отношений, которые якобы были подорваны Трампом и которые нынешний президент во время предвыборной кампании обещал восстанавливать.