WP: Некоторые союзники США стали настороженно относиться к Байдену
В ходе предвыборной кампании он обещал восстановить доверие к США, однако на деле с этим есть проблемы.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
Власти целого ряда государств, которые считаются союзниками США, стали настороженно относиться к шагам президента Штатов Джо Байдена на международной арене. Об этом пишет The Washington Post, приводя цитаты целого ряда официальных лиц.
Газета упоминает в том числе очень быстрый вывод войск США из Афганистана, натянутые отношения с Францией из-за лишения её австралийского контракта по подлодкам. Байдену вменяют в вину то, что он подрывает ведущую позицию Америки в мире, работает против доверительных отношений, которые якобы были подорваны Трампом и которые нынешний президент во время предвыборной кампании обещал восстанавливать.
В американской администрации же болезненно реагируют на сравнение Байдена с Трампом.
Лайф рассказывал, что сам Трамп ранее возложил на Байдена вину за "погружение США в ад". Экс-глава Белого дома уверен, что кто-то портит и разрушает Америку.
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