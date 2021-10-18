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Выбитые зубы, сломанные носы: Супруги из Венгрии оказались жестокими рабовладельцами

В их "собственности" было несколько мужчин, которые работали за еду по 14–18 часов в сутки.

18 октября, 04:17
<p>Фото © <a href="http://www.police.hu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">police.hu</a></p>

Фото © police.hu

Полиция Венгрии задержала супружескую пару, которую подозревают в незаконном лишении людей свободы и использовании рабского труда. У их "рабов" выбиты зубы и сломаны носы. Эксплуататоры регулярно угрожали им и серьёзно избивали.

Как сообщает Штаб-квартира полиции округа Фейер, несколько мужчин работали на супружескую пару на протяжении двух лет. Им приходилось содержать в чистоте свыше десятка лошадей, кормить домашних животных, выполнять другую работу по дому за еду. При этом жили они в ужасных условиях: в сгоревшей десять лет назад части дома с дырявой кровлей, без водопровода и отопления. Ещё один мужчина проживал в сломанном микроавтобусе.

За труд "рабам" платили едой, но и ту давали не всегда. Работать же приходилось по 14–18 часов. Мужчин обнаружили сильно истощёнными.

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А ранее Лайф рассказывал, что под Харьковом фермеры тоже набрали себе "рабов" и держали их в нечеловеческих условиях. Люди работали за мизерные деньги. Им навязывали долги, чтобы держать под контролем.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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