Полиция Венгрии задержала супружескую пару, которую подозревают в незаконном лишении людей свободы и использовании рабского труда. У их "рабов" выбиты зубы и сломаны носы. Эксплуататоры регулярно угрожали им и серьёзно избивали.

Как сообщает Штаб-квартира полиции округа Фейер, несколько мужчин работали на супружескую пару на протяжении двух лет. Им приходилось содержать в чистоте свыше десятка лошадей, кормить домашних животных, выполнять другую работу по дому за еду. При этом жили они в ужасных условиях: в сгоревшей десять лет назад части дома с дырявой кровлей, без водопровода и отопления. Ещё один мужчина проживал в сломанном микроавтобусе.

За труд "рабам" платили едой, но и ту давали не всегда. Работать же приходилось по 14–18 часов. Мужчин обнаружили сильно истощёнными.