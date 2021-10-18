Семьям погибших при обрушении крыши на Сахалине выплатят по полмиллиона рублей
В правительстве области заверили, что средства будут перечислены в ближайшее время.
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Семьи двух погибших жителей Александровска-Сахалинского, на которых из-за урагана упала крыша, получат по 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.
"Задача областных властей — в кратчайшие сроки оказать семьям погибших всестороннюю поддержку. Это касается не только финансовой помощи", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.
Средства решено выделить из резервного фонда регионального правительства, их обещают перечислить на счета получателей в ближайшее время.
Ранее Лайф публиковал видео момента смертоносного падения крыши на людей на Сахалине. Трагедия произошла так быстро, что у прохожих попросту не было шанса увернуться от массивного сооружения. Мужчина погиб на месте, позже в больнице скончалась и женщина. По факту случившегося СК возбудил дело.
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