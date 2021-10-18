Глава Минздрава Сахалина заразился коронавирусом
Заболевание у министра проходит в лёгкой форме. Положительный тест на ковид он получил сегодня.
Владимир Кузнецов. Фото © Instagram / sakhminzdrav
Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов ушёл на самоизоляцию после того, как получил положительный результате ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в "Инстаграме".
"Положительный результат анализов Владимира Кузнецова на CoViD-19 поступил сегодня из лаборатории. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами руководитель ведомства ушёл на изоляцию", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Кузнецов ранее сделал прививку от коронавируса, в частности, благодаря этому болезнь протекает у него в лёгкой форме, "угрозы здоровью нет".
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Чумакова объяснили, чем отличаются "Ковивак" и "Спутник V". По словам учёного, в векторных вакцинах упор делается на повышенную концентрацию S-белка, к которым разработчики третьего антиковидного российского препарата "не апеллируют".
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