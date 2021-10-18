Глава Минздрава Сахалина заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов ушёл на самоизоляцию после того, как получил положительный результате ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в "Инстаграме".

"Положительный результат анализов Владимира Кузнецова на CoViD-19 поступил сегодня из лаборатории. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами руководитель ведомства ушёл на изоляцию", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Кузнецов ранее сделал прививку от коронавируса, в частности, благодаря этому болезнь протекает у него в лёгкой форме, "угрозы здоровью нет".