В Пермском крае рассказали об обстановке в школе, где ученик открыл стрельбу. Видео © vk.com / prochad

В посёлке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик открыл стрельбу, обстановка нормализована, опасности для учащихся нет. В этом заверили представители местных властей.

"В данный момент всё уже локализовано, опасности ни для кого нет в данной школе. Тот стрелок, который зашёл с оружием, — он у нас уже обезоружен, он задержан. Оружие изъято, патроны изъяты, пострадавших от выстрелов нет", — сказал в интервью местному порталу глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев.

По его словам, большинство детей покинуло школу, в том числе их забирали родители. Виновника же происшествия, "скорее всего, повезут дальше".