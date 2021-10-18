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"Опасности нет": В Пермском крае рассказали об обстановке в школе, где ученик открыл стрельбу

Как заявили ранее в МВД, обошлось без пострадавших. Злоумышленник попал в потолок и стену здания.

18 октября, 04:47
<p>Фото © vk.com / prochad</p>

Фото © vk.com / prochad

В Пермском крае рассказали об обстановке в школе, где ученик открыл стрельбу. Видео © vk.com / prochad

В посёлке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик открыл стрельбу, обстановка нормализована, опасности для учащихся нет. В этом заверили представители местных властей.

"В данный момент всё уже локализовано, опасности ни для кого нет в данной школе. Тот стрелок, который зашёл с оружием, — он у нас уже обезоружен, он задержан. Оружие изъято, патроны изъяты, пострадавших от выстрелов нет", — сказал в интервью местному порталу глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев.

По его словам, большинство детей покинуло школу, в том числе их забирали родители. Виновника же происшествия, "скорее всего, повезут дальше".

МВД подтвердило факт стрельбы в школе под Пермью

МВД подтвердило факт стрельбы в школе под Пермью

Лайф ранее рассказывал, что сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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