"Опасности нет": В Пермском крае рассказали об обстановке в школе, где ученик открыл стрельбу
Как заявили ранее в МВД, обошлось без пострадавших. Злоумышленник попал в потолок и стену здания.
Фото © vk.com / prochad
В Пермском крае рассказали об обстановке в школе, где ученик открыл стрельбу. Видео © vk.com / prochad
В посёлке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик открыл стрельбу, обстановка нормализована, опасности для учащихся нет. В этом заверили представители местных властей.
"В данный момент всё уже локализовано, опасности ни для кого нет в данной школе. Тот стрелок, который зашёл с оружием, — он у нас уже обезоружен, он задержан. Оружие изъято, патроны изъяты, пострадавших от выстрелов нет", — сказал в интервью местному порталу глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев.
По его словам, большинство детей покинуло школу, в том числе их забирали родители. Виновника же происшествия, "скорее всего, повезут дальше".
Лайф ранее рассказывал, что сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия.
Комментариев: 0