Устроившего стрельбу в школе под Пермью не привлекут к уголовной ответственности
Отмечается, что согласно закону несовершеннолетние в возрасте от 11 лет могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
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Двенадцатилетнего ученика, устроившего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, не привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Стрелявший в школе ученик не будет привлечён к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14", — отметил собеседник агентства.
По словам источника, согласно закону несовершеннолетние в возрасте от 11 лет могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если судья вынес соответствующее постановление.
Отметим, что сегодня в школе, где произошёл инцидент, отменили все занятия. Об этом сообщили на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте". Всех попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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