Устроившего стрельбу в школе под Пермью не привлекут к уголовной ответственности

Двенадцатилетнего ученика, устроившего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, не привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Стрелявший в школе ученик не будет привлечён к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14", — отметил собеседник агентства.

По словам источника, согласно закону несовершеннолетние в возрасте от 11 лет могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если судья вынес соответствующее постановление.