Россия является сильной страной, однако она не представляет угрозы для государств ЕС, а ищет партнёров среди них. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.

"Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. Идут поиски <...> самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия. <...> Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнёров", — сказал Песков, отвечая на вопрос, хочет ли Россия, чтобы Европа "разобщилась".

Журналистка также заявила в беседе с пресс-секретарём российского лидера, что в ЕС зачастую чувствуют "угрозу" от РФ. В качестве примера она привела события весны, когда наша страна "наращивала" войска у границ с Украиной. На это Песков отметил, что Москва может "понять" такие ощущения, но призвал лучше изучать информацию о ситуации. В том числе он подчеркнул, что перед передвижением российских войск проходили учения военных НАТО, однако многие в этот период говорили именно о России, а не о "концентрации" сил альянса.

Песков также отметил, что перспектива вступления Украины в НАТО является "худшим сценарием". Он заверил, что, если это произойдёт, Россия примет меры по обеспечению собственной безопасности.