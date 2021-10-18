Устроившего стрельбу в школе под Пермью обезоружила директор

Ученика, открывшего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, обезоружила директор. Об этом сообщили в Министерстве безопасности Пермского края.

"Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребёнка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. В результате происшествия никто не пострадал", — уточняется в сообщении.