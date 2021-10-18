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Устроившего стрельбу в школе под Пермью обезоружила директор

Отмечается, что мальчик находился в состоянии эмоционального расстройства. Руководителю образовательного учреждения удалось убедить его отдать ружьё.

18 октября, 05:17
<p>Кадр из видео © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / SHOT</a></p>

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Ученика, открывшего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, обезоружила директор. Об этом сообщили в Министерстве безопасности Пермского края.

"Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребёнка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. В результате происшествия никто не пострадал", — уточняется в сообщении.

Опубликованы фото школы в Пермском крае, где ученик открыл стрельбу

Опубликованы фото школы в Пермском крае, где ученик открыл стрельбу

В ведомстве добавили, что мальчик попал в стену и в потолок. Сейчас устанавливаются мотивы его поступка и то, как к нему попало оружие. Сам школьник задержан.

Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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