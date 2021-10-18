Устроившего стрельбу в школе под Пермью обезоружила директор
Отмечается, что мальчик находился в состоянии эмоционального расстройства. Руководителю образовательного учреждения удалось убедить его отдать ружьё.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Ученика, открывшего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, обезоружила директор. Об этом сообщили в Министерстве безопасности Пермского края.
"Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребёнка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. В результате происшествия никто не пострадал", — уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что мальчик попал в стену и в потолок. Сейчас устанавливаются мотивы его поступка и то, как к нему попало оружие. Сам школьник задержан.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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