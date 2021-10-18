Отношения Украины с Западом напомнили депутату Рады одесский анекдот

Отношения между Западом и Украиной напоминают ситуацию из одесского анекдота. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал этот анекдот: одна женщина поделилась со своей подругой опасениями насчёт того, что муж её разлюбил. На вопрос подруги, почему она так решила, героиня ответила, что уже два года не видела супруга дома.

Политик не понимает, для чего нужен Запад простым украинцам. Он заметил, что там действительно есть чистые улицы и присутствует верховенство права. Однако, по его мнению, Украину невозможно перенести в эту Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни.

"Пусть Европа к нам приходит. Я только за — пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают всё что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает", — возмутился Рабинович.