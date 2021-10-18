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Опубликованы фото школы в Пермском крае, где ученик открыл стрельбу

По предварительным данным, ученик принёс родительскую "сайгу". Обошлось без пострадавших.

18 октября, 05:11
<p>Фото © SHOT</p>

Фото © SHOT

У школы в посёлке Сарс под Пермью, где школьник открыл стрельбу перед началом занятий, дежурит полиция. Рядом со зданием стоят машины сотрудников правоохранительных органов. Это видно на фото с места происшествия, которые публикует телеграм-канал SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

По последним данным, 12-летний школьник мог принести "сайгу" и выстрелить из-за конфликта с кем-то из одноклассников. Он характеризовался раньше только положительно. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям педагогов.

"Опасности нет": В Пермском крае рассказали об обстановке в школе, где ученик открыл стрельбу

"Опасности нет": В Пермском крае рассказали об обстановке в школе, где ученик открыл стрельбу

Лайф ранее рассказывал, что сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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