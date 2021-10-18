Опубликованы фото школы в Пермском крае, где ученик открыл стрельбу

У школы в посёлке Сарс под Пермью, где школьник открыл стрельбу перед началом занятий, дежурит полиция. Рядом со зданием стоят машины сотрудников правоохранительных органов. Это видно на фото с места происшествия, которые публикует телеграм-канал SHOT.

Фото © SHOT

По последним данным, 12-летний школьник мог принести "сайгу" и выстрелить из-за конфликта с кем-то из одноклассников. Он характеризовался раньше только положительно. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям педагогов.