Опубликованы фото школы в Пермском крае, где ученик открыл стрельбу
По предварительным данным, ученик принёс родительскую "сайгу". Обошлось без пострадавших.
Фото © SHOT
У школы в посёлке Сарс под Пермью, где школьник открыл стрельбу перед началом занятий, дежурит полиция. Рядом со зданием стоят машины сотрудников правоохранительных органов. Это видно на фото с места происшествия, которые публикует телеграм-канал SHOT.
Фото © SHOT
По последним данным, 12-летний школьник мог принести "сайгу" и выстрелить из-за конфликта с кем-то из одноклассников. Он характеризовался раньше только положительно. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям педагогов.
Лайф ранее рассказывал, что сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия.
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