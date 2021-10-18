Устроивший стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью шестиклассник открыл огонь из-за того, что другие ученики не поверили в то, что у него настоящее ружьё. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мальчик заявил, что с помощью ружья хотел поквитаться с одноклассницей, которая издевалась над ним. Других учеников, по его словам, он не собирался трогать. Однако, когда он пришёл в школу, в классе не поверили, что оружие настоящее, и шестиклассник решил доказать обратное, выстрелив два раза. Он признался, что украл "сайгу" у отца.