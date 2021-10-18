Хотел доказать, что ружьё настоящее: Стали известны подробности стрельбы в школе под Пермью
Мальчик заявил, что хотел поквитаться с одноклассницей, которая издевалась над ним. При этом, по словам других учеников, он "спокойный и добрый".
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Устроивший стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью шестиклассник открыл огонь из-за того, что другие ученики не поверили в то, что у него настоящее ружьё. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мальчик заявил, что с помощью ружья хотел поквитаться с одноклассницей, которая издевалась над ним. Других учеников, по его словам, он не собирался трогать. Однако, когда он пришёл в школу, в классе не поверили, что оружие настоящее, и шестиклассник решил доказать обратное, выстрелив два раза. Он признался, что украл "сайгу" у отца.
По данным телеграм-канала, несовершеннолетний учится в кадетском классе на четвёрки и пятёрки. Как отмечают одноклассники, он "спокойный и добрый" мальчик. На учёте ни ученик, ни девочка, которая якобы над ним издевалась, не состоят. Сейчас дома у шестиклассника работают следователи.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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