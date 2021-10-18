Отец открывшего стрельбу в школе под Пермью рассказал, откуда у сына оружие
По словам мужчины, в последнее время ребёнок неохотно с ним общался. Когда тот спрашивал у сына, как дела, мальчик был немногословен и дежурно отвечал, что всё нормально.
Фото © SHOT
Отец открывшего стрельбу в школе под Пермью рассказал, откуда у сына оружие. Видео © Telegram / SHOT
Отец двенадцатилетнего ученика, устроившего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, рассказал, что сам часто возил сына стрелять "по бумажкам". При этом ружьё всегда хранилось дома в сейфе, и как раз сегодня утром мужчина попросил Диму найти от него ключи, сообщает телеграм-канал SHOT.
"Мы вместе всегда с ним ездили стрелять. Так бывало, когда приеду уж, время есть, мы съездим. Мы постреляем, и как бы всё — душу отвели", — рассказал Вадим.
По словам мужчины, в последнее время сын неохотно с ним общался. Когда тот спрашивал у ребёнка, как дела, он был немногословен и дежурно отвечал, что всё нормально.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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