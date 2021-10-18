Отец открывшего стрельбу в школе под Пермью рассказал, откуда у сына оружие. Видео © Telegram / SHOT

Отец двенадцатилетнего ученика, устроившего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, рассказал, что сам часто возил сына стрелять "по бумажкам". При этом ружьё всегда хранилось дома в сейфе, и как раз сегодня утром мужчина попросил Диму найти от него ключи, сообщает телеграм-канал SHOT.

"Мы вместе всегда с ним ездили стрелять. Так бывало, когда приеду уж, время есть, мы съездим. Мы постреляем, и как бы всё — душу отвели", — рассказал Вадим.