Впереди напряжённое полнолуние: Астропсихолог призвала не расслабляться после ретроградного Меркурия
Процессы, которые тормозились в этот период, наладятся, но наберут скорость не сразу. Некоторое время придётся мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии.
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После завершения периода ретроградного Меркурия, который поменяет направление 18 октября, не стоит ждать молниеносного и беспрепятственного движения вперёд. Об этом заявила астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с "Москвой 24". Процессы, которые тормозились с 27 сентября, наладятся, однако скорость будет набрана не сразу.
"Меркурий регулирует дела, связанные с коммуникациями, поездками, переговорами. Плутон, Сатурн и Юпитер движутся медленно, создают напряжение из-за внутреннего стремления прорваться через сдерживающие обстоятельства и неудачи в достижении этой цели", — отметила эксперт.
Она добавила, что в этот период придётся мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии, хоть и хочется скорости и развития ситуации. Лозанчич предупредила, что 20 октября произойдёт очень сложное, напряжённое и конфликтное полнолуние. По её словам, в это время стоит проявить терпимость и не вовлекаться в напряжённые ситуации, не планировать важные дела и сделки, гибко уклоняться от выяснения отношений, не поддаваясь на провокации. Астропсихолог подчеркнула, что о какой-то стабильности до конца октября речи не идёт, но после 23-го числа все процессы пойдут активнее.
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