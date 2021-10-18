После завершения периода ретроградного Меркурия, который поменяет направление 18 октября, не стоит ждать молниеносного и беспрепятственного движения вперёд. Об этом заявила астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с "Москвой 24" . Процессы, которые тормозились с 27 сентября, наладятся, однако скорость будет набрана не сразу.

Она добавила, что в этот период придётся мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии, хоть и хочется скорости и развития ситуации. Лозанчич предупредила, что 20 октября произойдёт очень сложное, напряжённое и конфликтное полнолуние. По её словам, в это время стоит проявить терпимость и не вовлекаться в напряжённые ситуации, не планировать важные дела и сделки, гибко уклоняться от выяснения отношений, не поддаваясь на провокации. Астропсихолог подчеркнула, что о какой-то стабильности до конца октября речи не идёт, но после 23-го числа все процессы пойдут активнее.