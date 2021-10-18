Первая нитка газопровода "Северный поток – 2" заполнена техническим газом
Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
По состоянию на 18 октября первая нитка трубопровода "Северный поток – 2" заполнена техническим газом. Об этом сообщает оператор проекта.
"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бара в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", — говорится в сообщении.
Работы на второй нитке продолжаются.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора.
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