Первая нитка газопровода "Северный поток – 2" заполнена техническим газом

По состоянию на 18 октября первая нитка трубопровода "Северный поток – 2" заполнена техническим газом. Об этом сообщает оператор проекта.

"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бара в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", — говорится в сообщении.