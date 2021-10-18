Глава политсовета украинской парии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его не интересует идея возможного "обмена". При этом он отметил, что президент Незалежной Владимир Зеленский, рассуждая о выдаче политика России, продемонстрировал, в "какую правовую и моральную пропасть рухнула" страна.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила своё существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Политик также подчеркнул, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, и он будет гражданином Незалежной, несмотря на "незаконное и преступное давление" властей. Он отметил, что уверен в своей невиновности и будет бороться за "восстановление справедливости и торжество закона".

Медведчук также заявил, что продолжит политическую борьбу и будет отстаивать идеологические принципы программы партии "до победного конца".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России. Однако это произойдёт лишь в том случае, если Москва подтвердит, что отправленный под домашний арест политик является гражданином РФ, отметил украинский лидер.