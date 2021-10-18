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Пермский шестиклассник заявил, что открыть стрельбу в школе ему "посоветовали голоса"

Мальчик учится в кадетском классе на четвёрки и пятёрки, одноклассники характеризуют его как спокойного и доброго.

18 октября, 06:39
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

Устроивший стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью шестиклассник рассказал полицейским, что открыть огонь ему сегодня ночью "посоветовали голоса". Так он собирался расправиться с одной из одноклассниц. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Хотел доказать, что ружьё настоящее: Стали известны подробности стрельбы в школе под Пермью

Хотел доказать, что ружьё настоящее: Стали известны подробности стрельбы в школе под Пермью

Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из отцовского оружия. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё.

К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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