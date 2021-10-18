Пермский шестиклассник заявил, что открыть стрельбу в школе ему "посоветовали голоса"
Мальчик учится в кадетском классе на четвёрки и пятёрки, одноклассники характеризуют его как спокойного и доброго.
Фото © SHOT
Устроивший стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью шестиклассник рассказал полицейским, что открыть огонь ему сегодня ночью "посоветовали голоса". Так он собирался расправиться с одной из одноклассниц. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из отцовского оружия. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё.
К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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