В России рекордно подорожали овсяные хлопья

Овсяные хлопья на российских прилавках рекордно подорожали. Согласно данным Росстата, в августе розничная цена геркулеса достигла 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре снова выросла и дошла до исторического максимума в 80,9 рубля.

Как пишет РБК, ценник впервые с 2000 года перепрыгнул планку в 80 рублей. К слову, изменения коснулись не только самой крупы, но и овсянки, а также хлопьев быстрого приготовления. Последняя продукция, как указали в исследовательской компании GfK, подорожала до 94 рублей за килограмм.

По словам представителя крупной торговой сети "Лента", главной причиной роста стоимости овсяных хлопьев является повышение закупочных цен у поставщиков. По сравнению с прошлым годом в нынешнем они возросли примерно на 20%. В свою очередь поставщики ссылаются на значительное удорожание сырья, упаковки и низкую урожайность из-за засухи.

По данным ретейлеров, овсянка — вторая по популярности крупа у россиян после риса. Следом идёт гречка. При этом потребление овсянки всё-таки незначительно снижается. Так, если в январе – августе 2020 года её регулярно покупало 54% домохозяйств, то на данный момент — 47%.

