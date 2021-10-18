Снят запрет на въезд родственников проживающих в России иностранцев

Россия снимает запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев. Такая мера была введена ранее для борьбы с распространением коронавируса.

"Антиковидный" запрет на въезд на территорию РФ более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)", — говорится в сообщении в телеграм-канале Консульского департамента МИД России.

В качестве членов семьи могут быть рассмотрены супруги, дети, родители, родные братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновлённые, опекуны и попечители.

Отмечается, что для въезда в Россию граждане должны предоставить копию документа, подтверждающего степень родства или установление опеки.