Стоимость газа в Европе снизилась до $980 за тысячу кубометров

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе после открытия торгов опустилась на 10,5% и достигла уровня чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Причём в моменте она снижалась почти до 980 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Так, цена ноябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, который является самым ликвидным европейским хабом, при открытии торгов составила почти $1033,9 за тысячу кубометров. Позднее она снизилась и по состоянию на 9:32 мск скорректировалась до $983,5 за тысячу кубометров. Однако к 9:37 мск стоимость снова поднялась до 1005,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,5% ниже расчётной стоимости предыдущего дня.