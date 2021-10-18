Стоимость газа в Европе снизилась до $980 за тысячу кубометров
Позднее цена на голубое топливо поднялась и скорректировалась чуть выше $1000, что на 10,5% ниже расчётной стоимости предыдущего дня.
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе после открытия торгов опустилась на 10,5% и достигла уровня чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Причём в моменте она снижалась почти до 980 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Так, цена ноябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, который является самым ликвидным европейским хабом, при открытии торгов составила почти $1033,9 за тысячу кубометров. Позднее она снизилась и по состоянию на 9:32 мск скорректировалась до $983,5 за тысячу кубометров. Однако к 9:37 мск стоимость снова поднялась до 1005,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,5% ниже расчётной стоимости предыдущего дня.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе — и уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь. 6 октября цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1900, а после обвалилась на $600.
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