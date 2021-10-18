Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье
Опасный напиток она выпивала на улице в компании сверстников. Дома её состояние ухудшилось.
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Семилетняя девочка попала в больницу города Новотроицка Оренбургской области с отравлением суррогатным алкоголем. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства госпитализации.
"Установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость. Дома её состояние ухудшилось, вследствие чего она была госпитализирована", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Инцидент произошёл 17 октября, сейчас ребёнка уже выписали.
Как уже сообщал Лайф, волна смертельных отравлений в Оренбуржье началась 7 октября. Изначально сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. По последним данным, жертвами суррогата стали 35 человек. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного напитка.
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