В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты

Сообщения о драке бойцов спецподразделений на состязаниях за получение краповых беретов в Ставропольском крае не соответствуют действительности, передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

"С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений, — это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений", — отметил Грибакин.

Он подчеркнул, что в данном случае также было проявление эмоций, а победил в состязаниях сильнейший. Представитель Росгвардии добавил, что бойцы спецподразделений не снимают головные уборы перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований, ведь "краповые береты — символ доблести и чести".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал: представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что якобы привело к массовой драке.