В Москве открыли 30 новых точек с бесплатным экспресс-тестированием на ковид

В Москве расширяется сеть точек с бесплатным экспресс-тестированием на коронавирус, теперь у горожан есть возможность пройти его в 30 новых точках. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах мы открываем ещё 30: в 13 МФЦ, в десяти торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах", — сказала вице-мэр.

По словам Раковой, к таким пунктам у жителей столицы есть интерес, ведь экспресс-тестирование прошло уже более 20 тысяч горожан.