В Москве открыли 30 новых точек с бесплатным экспресс-тестированием на ковид
По словам заммэра Раковой, за неделю возможностью проверить здоровье воспользовалось более 20 тысяч человек.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
В Москве расширяется сеть точек с бесплатным экспресс-тестированием на коронавирус, теперь у горожан есть возможность пройти его в 30 новых точках. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах мы открываем ещё 30: в 13 МФЦ, в десяти торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах", — сказала вице-мэр.
По словам Раковой, к таким пунктам у жителей столицы есть интерес, ведь экспресс-тестирование прошло уже более 20 тысяч горожан.
Напомним, бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках запустили в Москве 11 октября. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут.
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