Сноуден резко высказался о бездействии Telegram в отношении фейковых аккаунтов

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден резко высказался в адрес руководства мессенджера Telegram насчёт допущения существования его фейкового аккаунта.

"Telegram знает, что нижеприведённая учётная запись — фейк и у меня нет учётной записи у них (в Telegram. — Прим. Лайфа). Но они позволили этому парню продолжать публиковать сумасбродный мусор под ником Official_EdwardSnowden и даже свастику, которую пользователи Telegram посмотрели более 80 тысяч раз", — указал Сноуден в "Твиттере".

Он также отметил, что руководство мессенджера не могло не знать о фейковом аккаунте и его деятельности, поскольку СМИ уже давно писали о нём. Однако представители Telegram на это никак не отреагировали.

"Что сделали [специалисты] в Telegram, когда запросили их комментарий? Они просто не стали отвечать", — резюмировал он.

Отметим, что в настоящий момент указанный телеграм-канал насчитывает почти 69 тысяч подписчиков.