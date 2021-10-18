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Сноуден резко высказался о бездействии Telegram в отношении фейковых аккаунтов

Бывший сотрудник американских спецслужб заверил, что у него нет аккаунта в мессенджере.

18 октября, 07:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден резко высказался в адрес руководства мессенджера Telegram насчёт допущения существования его фейкового аккаунта.

"Telegram знает, что нижеприведённая учётная запись — фейк и у меня нет учётной записи у них (в Telegram. — Прим. Лайфа). Но они позволили этому парню продолжать публиковать сумасбродный мусор под ником Official_EdwardSnowden и даже свастику, которую пользователи Telegram посмотрели более 80 тысяч раз", — указал Сноуден в "Твиттере".

Он также отметил, что руководство мессенджера не могло не знать о фейковом аккаунте и его деятельности, поскольку СМИ уже давно писали о нём. Однако представители Telegram на это никак не отреагировали.

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"Что сделали [специалисты] в Telegram, когда запросили их комментарий? Они просто не стали отвечать", — резюмировал он.

Отметим, что в настоящий момент указанный телеграм-канал насчитывает почти 69 тысяч подписчиков.

Ранее в Белоруссии объяснили, что грозит подписчикам признанных экстремистскими Telegram-каналов. На фоне таких новостей десятки тысяч человек вышли из бесед и отписались от сообществ.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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