Эксперт предупредил об опасности популярных мессенджеров

Для многих одним из ключевых качеств мессенджера является его безопасность. Чаще всего система передачи сообщений построена по принципу пользователь — сервер — пользователь, но иногда встречаются варианты, работающие по принципу peer-to-peer. Об этом рассказал партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов.

В первом случае данные пользователей на какое-то время сохраняются на сервере компании-разработчика, из-за чего создатель мессенджера может получить доступ к ряду метаданных, например к информации о номере и типе устройства, с которого вы переписываетесь, вашему IP-адресу и даже телефонному номеру.

"Самые популярные приложения поддерживают какой-то вид шифрования информации, но даже если сами сообщения не видны третьим лицам, то с метаданными создатель программы ознакомиться всё-таки может", — отметил Мясоедов в беседе с агентством "Прайм".

В случае с peer-to-peer-мессенджерами общение происходит напрямую между устройствами собеседников, в обход промежуточных серверов. Однако в таком случае в чат невозможно зайти с другого устройства, функционал ограничен, а преобразование видео для более быстрой передачи или последующее редактирование текста могут быть недоступны вовсе, подчеркнул специалист.

По словам Мясоедова, также существует компромиссный вариант: чаты, работающие через сервер, но имеющие сквозное шифрование. Его смысл состоит в том, что элементы для работоспособности программы находятся на неопределённом количестве устройств, но при этом ни один элемент по отдельности не несёт никакой важной информации, соответственно, взломать такую систему сложнее, объяснил эксперт.

К компромиссным вариантам между безопасностью и удобством он отнёс Telegram. По его оценке, приложение уделяет конфиденциальности переписки должное внимание, не пренебрегая красотой и функциональностью. Эксперт также посоветовал обратить внимание на мессенджер Signal. Он сохраняет несложные настройки и понятный интерфейс, но уже является более сложной и нишевой программой.