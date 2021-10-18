Синоптик спрогнозировала, сколько ещё продержится смог в "екатеринбургском Сайлент Хилле"

Смог в Екатеринбурге, возникший из-за горящих торфяников в Солнечном микрорайоне, продержится как минимум до конца октября. По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, в регионе в ближайшие дни ожидается небольшой циклон, однако он будет слабым для того, чтобы вызвать обильные осадки и ликвидировать горение.

"Большого усиления ветра тоже не происходит. Поэтому на этой неделе ситуация будет сложной. Если тление не прекратится, то задымление будет присутствовать", — приводит ТАСС её слова.

Специалист считает, что до конца октября ситуация со смогом в городе вряд ли изменится. По её мнению, чтобы загасить тлеющие торфяники, необходимы осадки в виде сильных ливней или же снега. Однако ни того ни другого в Свердловской области в этом месяце не предвидится.