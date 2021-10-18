Победившую на конкурсе красоты женщину-полицейского задержали с мефедроном
Весной Александра получила Гран-при зрительских симпатий. Теперь на неё завели уголовное дело, ей светит приличный срок. К слову, в органах 29-летняя блондинка работает с 2016 года.
Александра Ч. Фото © nsk.kp.ru
В Новосибирске задержана 29-летняя сотрудница полиции — пару дней назад в квартире Александры обнаружили наркотики. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
По данным издания, девушку задержали ещё 15 октября. При досмотре у дамы в погонах нашли пакет с 2,9 грамма мефедрона. Уточняется, что синтетический наркотик она хранила для собственного употребления. К слову, задержание подтвердили и в новосибирском главке МВД России. Там отметили, что на сотрудницу полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".
Стоит отметить, что задержанной оказалась участница конкурса красоты Miss Fashion 2021. Весной девушка получила Гран-при зрительских симпатий, а в ноябре должна была представить страну на международном мероприятии в Москве. Саша признавалась, что решила участвовать в смотре, чтобы отвлечься от трудовых будней. В органах блондинка служит с 2016 года.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске закладчица зачитала на суде стихотворение вместо последнего слова. Прокуроры оценили творчество, однако всё равно попросили для неё девять лет колонии.
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