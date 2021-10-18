В Москве выявили 6823 случая заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 6823 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Число летальных исходов в столице за сутки достигло 69 против 70 днём ранее. Всего с начала пандемии в городе умерло 30 232 человека, что соответствует 1,75% всех заразившихся.