В Москве выявили 6823 случая заражения коронавирусом за сутки
Число летальных исходов в столице за сутки достигло 69 против 70 днём ранее.
Фото © Агентство "Москва"
В Москве выявили 6823 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Число летальных исходов в столице за сутки достигло 69 против 70 днём ранее. Всего с начала пандемии в городе умерло 30 232 человека, что соответствует 1,75% всех заразившихся.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице составляет 20–30% в неделю, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто ещё этого не сделал.
Напомним, что ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках. Ещё 30 точек заработали с сегодняшнего дня. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут. Власти приводили статистику, что за четыре дня экспресс-скрининг прошло 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получило отрицательный результат и только около 650 — положительный.
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