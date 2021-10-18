В Башкирии неизвестный похитил школьницу и пытался изнасиловать на кладбище
Девочка начала громко кричать, и её спасли прохожие. Сейчас злоумышленника разыскивают, в соцсетях распространили фоторобот.
Два фоторобота одного человека. Фото © VK / rb_top
В Башкирии неизвестный похитил ученицу четвёртого класса, затолкал в машину и увёз на кладбище, где хотел над ней надругаться. Инцидент произошёл в деревне Уртакуль. Об этом сообщает "Башинформ".
Отмечается, что, когда мужчина начал приставать к девочке, та стала громко кричать и её спасли прохожие. Мужчина, испугавшись, скрылся. В соцсетях появилась ориентировка с фотороботом подозреваемого в преступлении. В тексте уточняется, что мужчине на вид 35–40 лет, он среднего телосложения, волосы чёрные, короткие. Злоумышленник был одет в пятнистую камуфляжную форму зелёного цвета.
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Как сообщает портал Ufa1.ru, мужчина передвигается на сером авто Lada Largus с чёрными штампованными дисками и без трёх брызговиков — на машине установлен только один спереди справа.
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