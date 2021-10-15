В Питере задержали педофила с коллекцией детского порно, который домогался в метро 13-летней девочки

На днях в полицию Санкт-Петербурга обратился мужчина, 13-летняя дочь которого рассказала ему об ужасной ситуации, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Девочка возвращалась с тренировки домой на метро, когда на участке от станции "Ладожская" до "Проспекта Большевиков" к ней начал приставать мужчина средних лет. Школьница отбилась от извращенца и при первой же возможности выбежала из вагона.

Папа и дочь описали нападавшего мужчину: 40–50 лет, рост 180–185 см, плотного телосложения, с круглым лицом, с залысинами и кривыми зубами. Полиции удалось задержать подозреваемого на следующее утро, когда тот собирался на работу. Преступником оказался 45-летний ведущий инженер из Горелова.