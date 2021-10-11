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На видео попало, как в Караганде экстремалка погибла, прыгнув с тарзанки под крик "Я тебя люблю"

Евгения испытывала тягу к опасным видам спорта, но не знала, что такое хобби станет причиной её смерти.

11 октября, 11:02

Фото © Telegram / "Бушующий мир"

В Караганде, Казахстан, в выходные произошла трагедия — во время прыжка с тарзанки на территории гостиницы "Созвездие" разбилась 32-летняя Евгения. Женщина любила экстремальные виды спорта, в особенности — прыжки с высоты. В Сеть попало видео, как она стоит на крыше девятиэтажного здания, пока инструктор закрепляет на ней страховку. Затем Евгения забирается на край и прыгает, а ей вслед раздаётся мужской крик: "Я тебя люблю!"

Видео © Telegram / "Бушующий мир"

Женщина приземлилась на асфальт и ударилась о бетонное ограждение. Её срочно доставили в больницу с тяжелейшими травмами. "В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась", — сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

Видео © Telegram / "Бушующий мир"

Аттракцион "тарзанка" открывался каждые выходные на протяжении пары месяцев, один прыжок стоил пять тысяч рублей. Согласно задумке, перед прыжком два троса крепились к двум разным точкам, но перед Евгенией работник аттракциона просто не успел привязать страховку к дереву. На дополнительном видео заметно, как его под весом женщины протащило по асфальту.

Фото © Telegram / "Бушующий мир"

Фото © Telegram / "Бушующий мир"

Следователями уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека"). У Евгении остались муж и двое родных детей. Также пара воспитывала сына родственницы, которая ранее погибла, пишет zakon.kz.

Студент-медик облил бывшую возлюбленную кислотой, переодевшись женщиной, чтобы она открыла ему дверь

Студент-медик облил бывшую возлюбленную кислотой, переодевшись женщиной, чтобы она открыла ему дверь

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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