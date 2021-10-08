Студент-медик облил бывшую возлюбленную кислотой, переодевшись женщиной, чтобы она открыла ему дверь
Милад продумал всё до мелочей, но его поймали и посадили на 11 лет. После освобождения парню придётся четыре года вплотную общаться с полицией из-за опасности, которую он представляет для общества.
Фото © Facebook / Online safety and awareness team и Sussex Police
На днях суд в Восточном Суссексе приговорил 25-летнего студента-медика Милада Руфа к 11 годам тюрьмы. Но после освобождения — даже по УДО — парню придётся ещё четыре года регулярно отмечаться в ближайшем полицейском участке из-за той опасности, которую он представляет для окружающих. В мае этого года Милад напал на свою бывшую девушку Рим Алауи, пишет The Sun.
Фото © Facebook / Online safety and awareness team
Молодые люди учились вместе в медицинском, где и решили перевести общение в иную плоскость. Однако некоторое время спустя девушка поняла, что у них не складывается, она рассталась с Миладом и переехала в другой город. Парень сильно оскорбился и не простил бывшую возлюбленную. Он приобрел 60%-ную кислоту и множество одежды. Пока Милад добрался до дома Рим, он сменил шесть комплектов, одним из которых стал костюм полного человека с подкладками.
Видео © Facebook / Sussex Police
Притворившись темнокожей толстушкой — с макияжем и солнцезащитными очками, — Милад постучал в дверь к девушке. А когда она открыла — вручил записку о том, что жизни афроамериканцев тоже важны. Рим наклонилась, чтобы прочитать мелкий почерк, и получила кислотой из кружки, в которой носят суп. Вещество попало девушке в лицо, на шею и руки. На дикие крики Рим сбежались соседи, которые помогли девушке смыть кислоту и вызвать скорую. Вещество было таким сильным, что разъело краску на пороге дома.
Фото © Facebook / WalesOnline
Рим пришлось пережить шесть операций, но даже так ей не смогли восстановить внешность. Сейчас девушка не может двигать шеей, веками и ослепла на один глаз. Милада поймали довольно быстро. Сперва он отрицал вину, но затем злодею пришлось признаться из-за доказательств. Адвокат просил уменьшить срок из-за депрессии, в которой находился парень после смерти матери от рака, однако суд был непреклонен. Милад был медиком и прекрасно понимал, на что обрекает бывшую возлюбленную таким поступком.
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